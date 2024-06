Aprovechando un hueco en sus respectivas agendas profesionales con motivo del puente de mayo, Makoke y su novio Gonzalo han elegido la Costa del Sol para disfrutar de unos días de descanso y desconexión alejados del revuelo de la capital madrileña. Feliz y entregada, Makoke derrochó muestras de cariño y complicidad con su pareja en el día de su cumpleaños mientras disfrutaba de un agradable paseo tras la salida del local. Las recciones en redes no se han hecho esperar. "Se lo está comiendo, él no parece muy interesado", "es para dar que hablar" o "vaya lo que has ganado con el cambio". Hace unas semanas la colabiradora de televisión se hizo un test de embarazo en directo ante los rumores que generó una de sus últimas imágenes.