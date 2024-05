Igual que los navíos antes de entrar en combate, los vecinos de la zona oeste de Gijón izaron esta tarde una gran pancarta en el Ateneo de La Calzada para mostrar su rechazo al vial de Jove en superficie. Bajo un fondo blanco, que nada tiene que ver con que los vecinos vayan a capitular, en la lona que ya cuelga del segundo piso del edificio municipal se puede leer: "Gijón no se rinde. El oeste no se rinde. 30 años de lucha. Autovía por Xove, no". "Es un paso más dentro de nuestras movilizaciones y otra forma más de decir que seguimos en la pelea", destacaba Manuel Cañete, presidente de la FAV, tras el levantamiento del nuevo símbolo de la lucha vecinal.