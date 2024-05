El pasado día 20 de marzo la Guardia Civil de Asturias culminaba la operación “Ornamentum” con la detención de una persona como supuesta autora de un delito continuado de hurto de joyas y robo con fuerza de dinero de una caja de caudales.Dicha persona fue detenida, tras la práctica de una entrada y registro en su domicilio, autorizada por el titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Grado.

En el desarrollo de dicho registro fueron intervenidas numerosas joyas y piezas de bisutería de alta calidad, así como 11.000 euros procedentes de uno de los hechos investigados, que se encontraban en el interior de una caja de caudales cerrada con llave. Los hechos que dieron lugar a esta investigación, fueron denunciados a mediados del mes de febrero. Una vecina de la localidad de Grado ponía en conocimiento de la Guardia Civil de dicha localidad, la sustracción de varias joyas familiares y 90.000 euros en metálico que se encontraba en el interior de su domicilio, pudiendo haber ocurrido estos hechos durante el mes de noviembre de 2022.

Iniciada la investigación por la Guardia Civil, se pudo comprobar que tanto la cerradura de la vivienda como de la caja de caudales no estaban forzadas y por tanto era probable que se hubieran utilizado las llaves originales. Se establecía así, la posibilidad de que la autoría recayera en una persona del entorno familiar, ya que a dicha vivienda no había accedido ninguna otra persona. La actividad investigativa se centró sobre una persona que, sin ser miembro de la familia, tenía en su poder un juego de llaves. Esto era debido a que durante años estuvo al cuidado de uno de los miembros de la familia, lo que generó una relación de total confianza. Se analizaron sus cuentas bancarias y a pesar de no tener trabajo conocido, ayudas económicas u otras retribuciones, efectuaba ingresos elevados en efectivo llegando a los 25.000 euros. Así mismo tenía numerosos movimientos bancarios, en cuyos conceptos contaban expresiones como “collar” y “pendientes”. Era notable igualmente la compraventa en plataformas de segunda mano, así como en alguna empresas dedicada a la compra-venta de joyas y relojería.