El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha mostrado hoy favorable a que todo el Gobierno y el propio JEMAD se vacunen "cuanto antes". "Me parece lógico que se vacunen quienes dirigen la nación y deben tomar decisiones fundamentales para el futuro...No podemos quedarnos descabezados", ha dicho Almeida. Asimismo, ha apuntado que el número de vacunas dedicada a proteger a los mandos de las diferentes instituciones del Estado sería "insignificante" y no puede ser comparable con la vacunación conocida de algunos dirigentes políticos saltándose los protocolos. "No estamos hablando de cualquiera", ha sentenciado.