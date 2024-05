El colegio público Padre Galo de Luarca cerró ayer las sesiones del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales que tienen como fin mostrar qué es un riesgo para los escolares asturianos. Un riesgo «lo podemos encontrar en casa», donde tal vez nos sintamos más seguros y, por ello, conviene, si cabe, estar más alerta.

No es necesario dramatizar, pero sí conviene, como dijo el bombero Mauricio Bogomak, tener en cuenta «algunas cosas». Los escolares escucharon que no está de más instalar en casa un detector de humos, que las regletas con muchos enchufes pueden ser origen de un fuego por sobrecarga y que conviene saber de dónde proceden para tener garantías. «Si donde pone CE entre la C y la E, podemos poner el meñique, entonces es seguro», dijo. En caso contrario, conviene cambiarlo.