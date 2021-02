Positivos asturianos o turistas en aislamiento: la residencia Ramón Menéndez Pidal se convierte en un recurso pionero para luchar contra la covid

Pueden hacer uso de este centro, que dispone de 58 habitaciones individuales repartidas en tres plantas, aquellas personas con un cuadro clínico leve o asintomático que, por sus circunstancias particulares, no puedan aislarse en sus hogares. La residencia también permite acoger a casos positivos o contactos estrechos de paso por Asturias como turistas, deportistas no residentes en la comunidad, personas en tránsito o viajeros identificados en aeropuertos, entre otros, así como a quienes no dispongan de domicilio fijo.