El "Camino Primitivo Non Stop", una prueba de carácter no competitivo, nace con la idea de cubrir los 318 kilómetros que separan Oviedo de Santiago de Compostela, siguiendo el Camino Primitivo, en 48 horas, por relevos y sin paradas. Habrá relevistas oficiales en los tramos de cada concejo, pero la organización anima a sumarse a todas las personas que quieran participar de alguna forma. El presidente de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), Alfonso Camba, explicó que la iniciativa del "Camino Primitivo Non Stop" surge hace años de dos personas muy vinculadas a la Universidad de Oviedo, Camilo Sousa y Raúl Fidalgo, que tuvo que retrasarse debido a la pandemia de coronavirus. "Lo que pretendemos es promocionar Oviedo como origen del Camino y todos los concejos por los que pasa", resaltó Camba.