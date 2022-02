Rafael y Noah: La brecha generacional que une a La Granxa

Hacía 45 años que en La Granxa no nacía un niño. Hoy el pequeño Noah corretea por las calles del pueblo de la mano de Rafael, que a sus 85 años es el vecino más longevo. "Es muy reconfortante volver a escuchar voces infantiles en el pueblo. Hace poco otra familia se mudó aquí también pero este es el primer niño natural de La Granxa en cuatro décadas", explica Rafael. Él mismo ha investigado el origen del nombre de Noah. "Es Noé en inglés", apunta. Su padre que se crió en la casa de sus abuelos en el pueblo no quería que su hijo se perdiese todo lo que él vivió. "No hay un lugar mejor para crecer", asegura Rubén Vázquez.