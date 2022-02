El "milagro" de Eduardo Moráis, el asturiano que hizo viral su llamamiento para recibir tratamiento médico en Madrid

“Me dan desmayos, desconexiones neuronales, y cada vez que me pasa esto no me acuerdo de nada”. Es parte del vídeo en el que Eduardo Moráis hacía un dramático llamamiento parar poder ser tratado de su enfermedad en Madrid. El joven de 35 años sufre desconexiones neuronales y necesita una atención especializada que el HUCA no podía darle. "Los propios médicos me dijeron que tenía que ir fuera y me recomendaron la Clínica Ruber". Cuando se enteró de que el SESPA había denegado el traslado Edu decidió publicar un vídeo en redes. "Ahí empezó mi lucha", explica. "El día que entré en la Clínica Ruber volví a nacer", explica. Ahora ha recuperado la movilidad y sigue acudiendo a revisiones periódicas al centro madrileño aunque su vida desde entonces dio un giro. "hace un año no me podía imaginar que llegaría así aquí".