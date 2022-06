Así fue el emotivo reencuentro entre los alumnos de un colegio ovetense y los mayores de un centro de día

Nélida tiene 84 años y Alejandra acaba de cumplir 11. Las siete décadas que separan a ambas no han sido obstáculo para que en el último año hayan compartido experiencias y charlas de forma virtual. "Me hizo un dibujo precioso que guardo en casa. No me la imaginaba tan guapa", explica Nélida. Hoy los mayores del Centro de Día Seronda de Oviedo han recibido la visita de los alumnos de quinto de Primaria del C.P. Dolores Medio. "Les mandamos vídeos y dibujos y hasta diseñamos unas pelotas con slime para que ejercitasen las manos", explican. Se trata de una iniciativa impulsada por la ONG asturiana MASPAZ que surgió durante la pandemia para paliar el déficit emocional de niños y mayores. "Ellos han acogido muy bien la iniciativa porque les ha ayudado a empatizar con personas que vivieron en épocas muy diferentes a las suyas", argumenta el profesor Miguel Pallasá. "Nos contaron que en su época iban al cole en madreñas y con un saco en la cabeza si llovía. Además cosían sus balones y había colegios para niños y niñas", detallan los pequeños. Hoy para todos ha sido un final de curso diferente pero en septiembre los mayores volverán a las aulas para conocer el colegio y devolver la visita.