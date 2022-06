En plena ola de calor y con temperaturas rozando los 30º las piscinas municipales han sido el mejor lugar para pasar la tarde. "Teníamos muchas ganas de que abriesen porque con este calor no apetece estar en otro sitio", aseguran algunos usuarios. La pequeña Ana Ruiz de tan solo siete semanas de edad estrena junto a sus padres la temporada de baños. "Con ella estamos mucho mejor aquí que en la playa", aseguran sus padres. "Yo prefiero la piscina a la playa porque puedo nadar y no me tengo que quitar la arena al llegar a casa", explica el pequeño Aitor Martínez. "Esta temporada preveemos que haya mas gente, los aforos son como en 2019 y estamos volviendo a la situación anterior a la pandemia", detalla Patricia Ribera, coordinadora de instalaciones deportivas en las piscinas municipales de Oviedo.