Se llama "Baraka" y es la estrella del desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Su presencia esta tarde en Oviedo generó una expectación comparable a la de cualquier famoso. Este año el Tercio "Gran Capitán" 1º no desfilará con su aclamada cabra sino con un borrego macho de dos años que aguantó con paciencia las colas para llevarse una foto de recuerdo.Las unidades de la Legión tradicionalmente adoptan a cabras, chivos y carneros como mascotas. "Asociados al ímpetu y a la fuerza, resumen los valores de esta infantería", explican desde las Fuerzas Armadas. "Baraka" estrenó esta tarde el uniforme que lucirá mañana en el desfile y al que no le falta detalle aunque lo más llamativo es el bordado con la Cruz de la Victoria que lleva en uno de lo laterales del manto que cubre su lomo. Un guiño al Prinicipado que no pasó desapercibido para los que se acercaron a acariciarla.