Llegó el día más esperado por los amantes del Ejército en Asturias. Oviedo celebra hoy el Día de las Fuerzas Armadas en una ciudad que vivirá la mayor parada militar que recuerda en la democracia y que pasará una mañana de sábado blindada, con decenas de calles cerradas al tráfico y los accesos por la plaza de Castilla cortados, al igual que los ramales que dan acceso a la misma desde la ronda exterior, la autovía de La Espina y la carretera de Mieres, la A-66.

"Es muy emocionante ver cómo han recibido a los militares", explica la madrileña Yolanda Fernández, ella y su familia han venido a ver desfilar a su hija que está destinada en Melilla. "Llegamos ayer pero vamos a quedarnos unos días visitandop la ciudad", asegura. Y es que son muchos los que se han acercado a lo largo de la semana a ver las actividades que se han desarrollado en Oviedo y Gijón. "Es muy importante tener citas así porque atraen mucho turismo", asevera el ovetense David Riesgo. "Lo que más me gusta es el ambiente, hay vehículos blindados y me llama la atención la camaradería que hay entre los militares". Luisa López vive a escasos metros de la plaza de Castilla, el lugar en el que desde primera hora de la mañana se encontraron los participantes en el desfile. "Esto es precioso, es muy emocionante poder tenerlo en tu ciudad", detalla. Engracia Martínez lleva años viendo el desfile por televisión, tenerlo hoy cerca de casa es una oportunidad histórica. "Me acerqué a primera hora de la mañana para verlo de cerca porque luego será mas difícil, para mi es muy emocionante estar aquí, es como cumplir un sueño".