Si en 2022 nos sorprendió con un abrigo tipo trench con estampado de cuadros Vichy de la firma Mirto, en 2021 nos dejó sin palabras con su aplaudido mono blanco con volantes de IQ Collection, y en 2020 apostó por el romanticismocon su vestido viral de estampado 'confeti' de Massimo Dutti, este año ha dado un giro radical a sus estilismos, apostando por un outfit tan casual como juvenil.

Un total look negro en el que todo el protagonismo ha sido para su jersey, una prenda de estreno de la firma italiana Sandro que costaba en origen 235 euros y que podemos adquirir ahora - aunque no está disponible en todas las tallas - por 141. Un modelo de punto con cuello de popelina bordado en color blanco que, de máxima tendencia y juvenil a más no poder, Doña Letizia 'prestará' en algún momento a sus hijas.