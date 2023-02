El seísmo de 7,8 grados en la escala de Richter ha causado gravísimos daños a una de las joyas arquitectónicas de Turquía, el castillo de Gaziantep, patrimonio de la UNESCO. Buena parte de sus muros no han podido soportar el temblor. Un equipo de periodistas ha hablado con dos españolas que viven en esa población y cuentan el impacto que les ha causado esta dura experiencia. Paula y María estaban dormidas cuando les sorprendió el primer temblor. Se despertaron confundidas, sin saber muy bien qué estaba pasando. Cogieron lo indispensable y evacuaron el edificio. Eran las cuatro de la madrugada. "Al salir a la calle nos dimos cuenta de que había sido mucho más fuerte de lo que pensábamos", cuentan. "Gente asustada, niños con las mantas puestas porque no tenían otra cosa", dicen las españolas todavía con el miedo en el cuerpo. Pero volvieron a entrar a su residencia, aunque por poco tiempo, porque “a los diez minutos hay otro terremoto y volvemos a salir a la calle". Así han pasado todo el día, atentas a las señales. Informan de que hay gente con menos suerte: "Conocemos amigos que van a dormir aquí y hay otros que no tienen dónde quedarse". Ahora permanecen en alerta por si un nuevo terremoto sacude la región.