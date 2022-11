El crudo testimonio de la madre de Amets y Sara, las niñas asesinadas por su padre en Soto del Barco en 2014: "Nunca deja de doler, no hay consuelo" "Me gusta hablar de mis hijas, no de lo que les pasó, ni del morbo, sino de ellas; de sus gustos, de cómo serían ahora, recordarlas"