Susto de Jorge Pérez. El cántabro, ganador de "Supervivientes" en 2020, ha sufrido un accidente con su coche. Tal y como él mismo ha relatado en su cuenta de Instagram, fue una salida de vía tras lo que aparentaba ser el despiste de un camionero. Afortunadamente, y tal y como él mismo ha contado, resultó totalmente ileso.

La noticia del incidente fue dada a conocer por el propio Jorge Pérez. El Guardia Civil y modelo hizo una descripción de lo sucedido para sus "followers". "Primera vez que me pasa, un camión literalmente me ha sacado de la carretera. Me he tenido que meter en la mediana, que por suerte era de grava. Gracias a la Guardia Civil y al grupo de intervención rápida por sus cursos de conducción evasiva, me han servido", ha destacado el que fuese ganador de "Supervivientes" en 2020 con el 81,6% de los votos.