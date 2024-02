Yolanda Gallardo conocida popularmente como La Pelopony, está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. Lejos de España y en soledad, la artista se ha sometido a una serie de cirugías estéticas por las que ha llegado a temer por su vida. A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula casi 100.000 seguidores, La Pelopony ha relatado el drama que está viviendo. "La operación se complicó un montón", comienza a explicar la artista, que decidió viajar hasta Turquía para someterse a seis operaciones en la cara al mismo tiempo. "Era el lifting de mandíbula, mejillas, el cat eye, el eyebrow, la blefaroplastia y la nariz. Me desperté que no podía ver y me dio un ataque de ansiedad", continúa su relato. La Pelopony decidió someterse a todas estas cirugías al mismo tiempo por la complicada agenda que tiene y que no le permite parar tanto como a ella le gustaría. "Siempre estoy trabajando y no tenía tiempo. Me costaba todo 3.000 euros. Me importa una mierda cómo quede, ahora mismo sólo quiero estar bien y viva".

Yolanda Gallardo nació en Sabadell en 1986 y su nombre artístico es la Pelopony. Se decantó por ese apodo porque para ella su pelo es una de las partes más importantes de su cuerpo y le encantan los ponys, de hecho lleva tatuados cinco en su pierna. Además, se considera "mitad caballo y mitad sirena". Antes de entrar en Supervivientes 2014, fue al plató de Sálvame Deluxe y explicó que desea ganar el concurso para poder dedicarse de pleno al mundo de la música. Como ella misma desveló en la entrevista, llevaba cuatro años ahorrando para poder publicar su primer trabajo discográfico.