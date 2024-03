Orestes Barbero se baja del barco de El Cazador; o más bien, le bajan. Tras su sonadísima participación en Pasapalabra, el concursante dio el salto a la cadena pública para pasar de intentar batir el bote a ponérselo difícil a los aspirantes. Junto a él, otros tantos "cerebritos" que se dieron a conocer gracias a sus asombrosas capacidades en programas como Saber y Ganar, Pasapalabra o ¡Boom!.

Barbero, que llegó para sustituir a David Leo, 'El estudiante', tras ser imputado por un caso de malos tratos. Ahora, sin embargo, parece que los cazadores más experimentados quieren ocupar su lugar, tal y como ha pasado en uno de los últimos programas. Orestes se preparaba para salir a enfrentarse a uno de los aspirantes cuando Erundino Alonso le agarró por detrás justo ants de que pudiera sentarse en la silla. "Si me descuido se me cuela", añadió entre risas el ex de ¡Boom!.