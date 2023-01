La Bonoloto deja un premio “gordo” en Villaviciosa

Vicente Alonso

Exultante se muestra Rocío Rivero Fernández, responsable del despacho receptor número 35.280 de Loterías y Apuestas del Estado que vendió en Villaviciosa el segundo premio de La Bonoloto del pasado lunes. “Estoy súper emocionada, no puedo describir con palabras lo contenta que me encuentro por dar este premio. Es el más importante que he dado en la Bonoloto en el primer año que estoy a cargo de este despacho. No hay mejor forma de empezar el nuevo año que tener la suerte de entregar este boleto ganador”, explicaba con gran ilusión Rocío Rivero, tras recibir a primera hora de la mañana de ayer el cartel del premio que colocaba en la puerta del establecimiento.

Murciana de nacimiento, la titular llegó el pasado año a Villaviciosa desde su tierra natal para hacerse cargo de este despacho situado en la calle Maliayo 1. Durante todo el día de ayer no paró de recibir felicitaciones a través del teléfono y mensajes, incluso de sus amigos desde Murcia y en el propio establecimiento. “De momento no sé todavía nada acerca de quién puede ser el afortunado o afortunada que se lleva los 73.859 euros de premio, pero espero que los disfrute con salud, y si es un cliente o clienta habitual mucho mejor”, apuntaba Rivero, sobre el boleto cuya combinación ganadora ha sido la formada por los números 43-1-17-12-5 y 6, complementario el 44 y reintegro el 8. El bote de este premio, que también se ha repartido en Madrid, ha traído así 73.859 euros a Villaviciosa