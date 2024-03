Villaviciosa destinará este año 1,3 millones a inversiones con cargo al remanente

El presupuesto de Villaviciosa vuelve a incrementarse por quinto año consecutivo, superando los 17 millones de euros y alcanzando la cifra más alta que hayan tenido unas cuentas hasta la fecha. El Ayuntamiento aprobó ayer en medio de un tenso debate la propuesta presentada por el gobierno del socialista Alejandro Vega, que se verá reforzada con un remanente de 1,3 millones para inversiones, iniciativa que también salió adelante. Los dos partidos de la oposición, Partido Popular y Vox, presentaron sus correspondientes enmiendas a las cuentas para 2024, rechazadas por el Grupo Socialista, que tiene mayoría absoluta.

"Se da un salto importante en la apuesta por los Servicios Sociales, aunque no hay que perder de vista que estamos en un escenario de incremento de costes, que se reflejan en un incremento del gasto", indicó el Alcalde.

Vega desgranó las cuentas para este 2024. El gasto social es, como adelantó el regidor, el buque insignia de los presupuestos. La partida para tal fin asciende a 3.590.022 euros, un 19,62 por ciento más que en 2023 y un 25,54 por ciento más que en 2022. Entre las novedades está el aumento del apoyo económico a la Asociación Raitana, que sube de 24.000 a 32.000 euros. Además, se atiende la reivindicación que había trasladado la entidad de pasar a la fórmula de convenio para tener mayor estabilidad en la financiación.

Asimismo, se incluye por primera vez un nuevo programa de apoyo al transporte adaptado en el concejo, con una partida de 6.000 euros. Por otro lado, se mantienen las partidas para financiar los programas y servicios de la Mancomunidad Comarca de la Sidra en Villaviciosa; las destinadas a actividades culturales, deportivas y de promoción turística, así como las ayudas que recibirán los diversos colectivos y asociaciones culturales, vecinales y deportivas del municipio.

Todas estas actuaciones se reforzarán con el remanente. Este permitirá, por ejemplo, destinar 300.000 euros a inversiones en la zona rural, crear una partida para la mejora de instalaciones deportivas (230.000 euros), incrementar en 280.000 euros la inversión que se destinará a la mejora de la plaza de abastos, mejorar los espacios y equipamientos escolares, con 60.000 euros. Además, se contemplan 36.000 para la redacción de planes especiales para Tazones y el casco histórico.

Por su parte, el portavoz del PP, Adrián García, explicó que su propuesta era "constructiva y pretende hacer aportaciones para mejorar el concejo". Por ello, pidió al Alcalde "respeto y que no intente descalificar las propuestas que presentamos pleno tras pleno".

Su enmienda suponía una inversión de 170.500 euros, lo que equivalía a una modificación de 1 por ciento del presupuesto. Pedían, por ejemplo, la construcción de dos pistas de pádel y la creación de un aparcamiento para camiones, así como el refuerzo de las subvenciones a algunos equipos deportivos, mantenimiento de caminos y actividades para la juventud, entre otras.

Por su parte, la portavoz de Vox, Marta Sanz, decidió presentar una enmienda al considerar que el presupuesto es "irreal y artificial, diseñado para vender humo". "Las cuentas no tienen credibilidad, ya que el nivel de ejecución de las inversiones no llegan al 30 por ciento", dijo. "Nos presentaron el anteproyecto 48 horas antes del Consejo de Participación y en ese tiempo no podemos preparar una propuesta", indicó la edil ante las críticas de Vega a la oposición por presentar las enmiendas en el último momento.

En su propuesta priorizaban el deporte femenino, para el que pedían destinar 26.000 euros, así como las necesidades de las madres gestantes.