Fernandez sostiene que en el acuerdo presupuestario no han influido "situaciones externas"

Los 28 votos del PSOE, PP y Ciudadanos han permitido aprobar el dictamen final del Presupuesto del Principado para 2017, en el parlamento asturiano, pasada la una de la tarde. Izquierda Unida optó por la abstención mientras que Podemos y Foro fueron los únicos grupos en votar en contra. Previamente, la unión de sus votos había tumbado la totalidad de las más de 190 enmiendas parciales planteadas por podemistas, foristas e Izquierda Unida.

El presidente del Principado, Javier Fernández, agradeció, al término del Pleno, el apoyo de "Ciudadanos y el PP que han cooperado decisivamente para que haya nuevo Presupuesto". No se registró saludo final entre Javier Fernandez y Mercedes Fernández, la portavoz del principal grupo de la oposición. Javier Fernández destacó, no obstante, la "cooperación mayor", respecto al año pasado, de esos grupos parlamentarios y quiso destacar que "estuvimos tambien a punto del acuerdo con IU, que finalmente no pudo ser". El Presidente del Principado defendió que no ha habido "ninguna situación externa" que haya allanado el acuerdo presupuestario en Asturias y aunque no quiso adelantar acontecimientos avanzó que "son muchas" las posibilidades de que el PSOE rechace las cuentas que presente el Gobierno de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados.