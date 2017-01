El fiscal pidió archivar la denuncia contra el exadministrador de la firma SN

El ministerio público pidió en febrero del año pasado el archivo de la denuncia presentada contra I. M. L., exadministrador de la firma gijonesa Servicios Normativos (SN), por parte de los nuevos consejeros delegados de la empresa. La fiscal María Ángeles Luis solicitó esa medida al no encontrar indicios de delito ni contra él ni contra otras personas citadas en la querella, que le atribuía una actividad defraudatoria para causar daño patrimonial a las sociedades del grupo SN y los socios de las mismas en beneficio propio. No obstante, desde esa fecha, el titular del Juzgado número 1 de Gijón aún no ha tomado una decisión sobre este asunto, que se mantiene en instrucción.

La letrada de I. M. L., Laura Ara Juste, niega además, frente a lo que se sostiene en la denuncia, que la compañera de su representado sea administradora única de la empresa Treandlearning, ni que el objeto social de ésta sea similar o parecido al de la sociedad SN S.A. Añade que algunos de los hechos recogidos en la denuncia fueron objeto de un incidente del procedimiento concursal y fueron archivados por el Juez Concursal.