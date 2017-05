Un total de 5.400 sanitarios temporales podrán cobrar el plus de carrera profesional

Un total de 5.400 trabajadores temporales de la sanidad pública asturiana tienen derecho a empezar a cobrar el plus de carrera profesional que están otorgando los jueces de la región, siguiendo la doctrina emanada de la justicia europea y del Tribunal Supremo. Se trata de personal interino o eventual, de todas las categorías, que lleva cinco años o más al servicio de la Administración sanitaria y al que, por consiguiente, las nuevas directrices legales le atribuyen los mismos derechos retributivos que a la plantilla fija en la medida en que desarrollan las mismas funciones.



La Consejería de Sanidad del Principado anunció ayer a este periódico que no recurrirá la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que ha reconocido este derecho a un trabajador del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Sin embargo, la Administración sanitaria aún no tiene concretado cuándo comenzará a abonar un complemento salarial cuya cuantía oscila, según las categorías, entre los 46 y los 199 euros mensuales. Traducido a 14 pagas, supone entre 644 y 2.786 euros al año.



Lo único seguro por el momento es que el trabajador del Sespa beneficiado por la citada sentencia del Alto Tribunal asturiano -un farmacéutico- sí comenzará a cobrar el plus de carrera con cierta inmediatez. El resto de potenciales perceptores del complemento habrán de esperar más tiempo.



Las cuantías del plus de carrera antes citadas corresponden al primer tramo de la carrera y el desarrollo profesional. Con el paso de los años, el personal sanitario puede alcanzar hasta el cuarto nivel, cuyas retribuciones vienen a ser el cuádruple de las asignadas al primer grado. La cifra de 5.400 afectados por las resoluciones judiciales fue establecida por el Sespa en mayo del año pasado. Por consiguiente, es seguro que en el momento actual es ligeramente superior.



Semanas atrás, el consejero de Sanidad del Principado, Francisco del Busto, afirmó que extender el plus salarial de carrera profesional a los trabajadores interinos supondría para la Administración sanitaria regional un desembolso adicional de unos nueve millones de euros anuales.



La semana pasada, después de ganar el señalado caso del farmacéutico, el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) manifestó su confianza en que "el Sespa resuelva de una vez una cuestión que ya no puede estar más clara, y se deje de recursos absolutamente dilatorios, sin justificación alguna". Con estas palabras, el SIMPA reclamaba la implantación inmediata del pago del plus de carrera a los temporales de larga duración. Los restantes sindicatos del sector apoyan plenamente esta reivindicación.



En el momento actual, de toda la plantilla del Sespa (más de 15.000 trabajadores), sólo el personal estatutario fijo percibe el complemento salarial por carrera o desarrollo profesional. En sus resoluciones sobre el personal temporal, los tribunales de justicia no han especificado qué se entiende por "larga duración". A juicio de Domingo Villaamil, abogado del Sindicato Médicos, esta apostilla incluye "cuando menos a los trabajadores interinos y eventuales que sumen cinco años de temporales, y ya veremos si también afecta a los que no llegan a ese plazo". Las estimaciones del Sespa antes indicadas están fijadas en función de cinco años de servicios prestados a la red sanitaria pública.



Sobre el papel, el Servicio de Salud del Principado puede toparse con dificultades a la hora de disponer de los nueve millones de euros anuales para afrontar el pago de este complemento. A juicio del SIMPA, "lo que el Sespa se ha ahorrado en la carrera profesional de los médicos jubilados desde 2010 para acá ya da más de nueve millones al año; y en estos años ha habido muchas más jubilaciones que las de médicos".