El Principado aportará 20 millones en cinco años a la Universidad

La universidad de oviedo inaugura hoy en el nuevo curso académico con un balance positivo en cuanto al número de matrículas. 5.799 alumnos inician su etapa universitaria en Asturias hasta alcanzar un total de 20.500 entre grados, masteres y doctorado.

El rector Santiago Garcia Granda anunció que el acuerdo de financiación con el Principado para los próximos cinco años quedará por debajo de los 20 millones. 'No nos satisface pero no tenemos la llave de la caja', subrayó.

Si destacó el máximo responsable académico la necesidad de apoyar la investigación y la innovación para avanzar en el desarrollo social y económico : 'son muchos y variados esfuerzos los que está haciendo la universidad por implicar al tejido productivo".

El acto de apertura del curso cuenta con una cifra récord de partidarios de profesorado: 140, a los que se han incorporado el rector y una vicerrectora de la vecina universidad de León.

La catedrática Amelia Bilbao es la responsable de lección inaugural del curso, titulada 'Qué es lo mejor'.

En cuanto a las nuevas matrículas el Rector destacó la alta demanda de los estudios de ciencias jurídico sociales y el repunte de las ingenierías de Gijón.



Javier Fernández anuncia un plan de financiación



El presidente del Principado Javier Fernández ha anunciado este mediodía en el transcurso del acto inaugural del curso en la universidad de Oviedo que la institución docente contará con un plan de financiación para los próximos cinco años por importe de 20 millones.

El acuerdo se estructura en tres bases. Por un lado, el mantenimiento de la aportación ordinaria a la Universidad y por otro la cofinanciacion por importe de 10 millones de euros del plan de infraestructuras de la institución académica asi como un apartado de financiación por objetivos de otros 10 millones.

El rector, Santiago García Granda, subrayó por su parte que desde la universidad se ha procurado dar todos los pasos necesarios para que ese acuerdo se pudiera realizar y sin embargo 'no fue suficiente' para lograrlo ya este ejercicio. 'Desde nuestro acceso al rectorado no hemos cesado en solicitar al Principado un contrato programa', menciono García Granda para quien el acuerdo con el Principado no entra dentro de lo esperado por la institución académica pues el Rector estimaba un mínimo de seis millones por ejercicio y lo anunciado por el Presidente rebaja esa aspiración a dos millones por año.