El ejército de Xi´an conquista Asturias

La fascinación de los Guerreros de Xi'an desembarca en Asturias. Desde esta tarde y hasta el próximo 28 de febrero el público de todas las edades podrá disfrutar en la ciudad olívica de la exposición "Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China", organizada por LA NUEVA ESPAÑA, una muestra que descubre este impresionante conjunto escultórico, el yacimiento arqueológico más grande del mundo, datado en el 211 antes de Cristo y uno de los más complicados de ver, ya que apenas salen de China estas valiosas piezas.

La muestra -que podrá visitarse en el centro comercial Los Prados- reproduce la magia del foso donde se encuentran las piezas originales y, aunque los guerreros son réplicas -a escala real- homologadas, capturan toda la magia del descubrimiento, acompañadas por un sonido místico además de una iluminación adecuada. Desde el año 1987, estos fascinantes guerreros están considerados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y en el año 2010 sus descubridores y excavadores oficiales -la arqueóloga XuWeihong y su equipo- recibieron el premio "Príncipe de Asturias" de Ciencias Sociales.

La exposición -que se completará con un programa de visitas guiadas y talleres para disfrutar al máximo la experiencia arqueológica- forma parte de una gira internacional que ya ha recorrido varias ciudades europeas y españolas como Madrid, Bilbao, Sevilla y Vigo, más recientemente. Se trata de un proyecto único que permite al visitante disfrutar de una experiencia apasionante a través del tiempo.

Hace cuarenta y tres años, el 29 de marzo de 1974, unos campesinos que buscaban un pozo de agua en una zona de la China central descubrieron, asombrados, una enorme cabeza de terracota enterrada entre la arena. Sólo era el principio. Tras aquella cabeza, aquel mismo día desenterraron partes de más de cien figuras que resultaron ser los célebres Guerreros de Xi'an, unos 8.000 guerreros de terracota y caballos a tamaño real que pertenecieron a Qin Xi Huang, el primer emperador de la Gran China, obsesionado con la vida eterna y caracterizado por la enorme opresión a la que sometió a su pueblo. No es de extrañar que, a su muerte, la población se desquitara de tanto abuso con una oleada de destrucción de los guerreros de su amado mausoleo.

Un documental da la bienvenida a los visitantes de la exposición para situarle en los antecedentes de esta impresionante historia del conjunto escultórico de Xi'an.

Después del primer descubrimiento de los campesinos, se hallaron tres fosas que albergaban un total de 8.000 guerreros de terracota -cada uno diferente entre sí, ya que cada uno era el retrato de una persona real- que constituían la llamada Ciudad del Sueño.

La necrópolis construida mausoleo del emperador Huang gracias al trabajo de 700.000 hombres, que dedicaron su vida entera a levantar este simbólico ejército que tenía que proteger su descanso eterno. Tras la destrucción masiva, las piezas quedaron hechas pedazos, algunas divididas en hasta doscientas piezas, y eso es lo que encontraron los arqueólogos, que tuvieron que realizar un verdadero "trabajo de chinos" para reconstruirlas. Y el trabajo aún no ha terminado; queda por abrir el mausoleo del emperador, una gran bóveda enterrada en una colina artificial de 350 metros de largo y 60 de alto y que se dice que reproduce las estrellas con piedras preciosas. Sin embargo, este trabajo no está previsto que se complete hasta que se desarrollen los métodos que garanticen la conservación de las pinturas y la sensibilidad de los barnices y haya suficientes recursos financieros para llevar a cabo el gigantesco proyecto.