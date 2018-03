Asturias recibe hoy la primavera con nieve y temperaturas 15 grados por debajo de lo habitual

Temperaturas bajo cero en las zonas de montaña, nieve en los puertos, aludes, carreteras cortadas, rachas de viento helado en el interior, granizo y aguanieve en la costa... Hacía años que la primavera (comienza hoy, a las cinco y cuarto de la tarde) no llegaba a Asturias con temperaturas tan bajas, entre 10 y 15 por debajo de lo habitual en estas fechas. Y el temporal se recrudecerá aún más en las próximas horas. Pero no durará mucho, hasta mañana, según los meteorólogos, que prevén un tramo final del mes de marzo lluvioso y fresco, pero que esperan un cambio radical para abril y mayo, que serán más secos de lo habitual. No obstante, la nieve podría aguantar en las montañas asturianas algo más que en los años anteriores, porque las temperaturas se situarán en niveles "normales" para esta época del año, a diferencia de lo que ocurrirá en el centro y sur de la península, donde, previsiblemente, serán más cálidas.

La nieve y el hielo provocaron ayer serios problemas en las carreteras asturianas. La autopista del Huerna (AP-66) permaneció durante casi todo el día con código amarillo; esto es, cerrada a los camiones y con un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora para turismos y autobuses. Otras cinco carreteras permanecían al cierre de esta edición cerradas para todo tipo de vehículos (nivel negro), las de los puertos de San Isidro (AS-112), Tarna (AS-117), Leitariegos (AS-213), Ventana (AS-228) y El Connio (AS-348). Otras trece permanecían cerradas a primera hora de la noche a vehículos articulados, camiones y autobuses, y los turismos solo podían circular con cadenas o neumáticos de invierno y a un máximo de 30 kilómetros por hora (nivel rojo); eran las del puerto de Pajares (N-630), La Garganta (AS-11) El Acebo (AS-12), El Palo (AS-14), Cerredo (AS-15), Tormaleo (AS-112), Somiedo (AS-227), La Cobertoria (AS-230), La Colladona (AS-252), Collada de Arnicio (AS-254), Pozo de las Mujeres Muertas (AS-29) y La Marta (AS-364). También con nivel rojo estuvo durante toda la jornada la carretera del puerto del Pontón (N-625), que une Asturias y León.

En el puerto de Pajares la nieve alcanzaba los 40 centímetros a las nueve de la noche. Y seguía nevando. Pero, además de la nieve, la ventisca reducía considerablemente la visibilidad en esa y otras carreteras de montaña de Asturias, por lo que las autoridades realizaron continuas llamadas a la prudencia. Las temperaturas seguirán siendo hoy muy bajas (15 grados por debajo de lo habitual). La cota de nieve se situará en torno a los 200 metros. Asturias seguirá en alerta de riesgo por viento, nevadas y fuerte oleaje hasta mañana.