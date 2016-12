Denuncia que una entidad pide ayuda económica sin permiso

La Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple denuncia que desde hace más de un año otra entidad realiza cuestaciones en la calle sin los permisos necesarios. "No está dada de alta en el registro del Ayuntamiento, no tiene permiso municipal y no cuenta con seguro a terceros, entre otros requisitos que tenemos que tener para postular en la calle", explicó ayer Antonio Palma. El hombre ya ha denunciado el caso ante el propio Ayuntamiento y la Policía Local.