La Casa de Cultura abrirá por la noche para acoger un nuevo ciclo de cine de terror

La Casa de Cultura abrirá por la noche dos viernes de cada mes para acoger los pases del nuevo ciclo "Noche de Terror", una programación paralela a la del Cine de los Martes que, en palabras de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, hace tiempo que se ha consolidado. "Cada proyección cuenta con 200 asistentes de promedio", subrayó. "La programación de cine forma parte de la genética de Avilés", apostilló Jorge Iván Argiz, el responsable de la programación. Y, pese a ello, la ciudad no cuenta con ninguna sala comercial desde que cerraron las de los cines Marta.

La apuesta del Ayuntamiento de Avilés por el cine es absoluta. "Durante todo el año habrá películas", señaló Yolanda Alonso. "A finales de mayo vamos a adquirir un proyector digital que nos permitirá acceder a una oferta cinematográfica todavía mayor", apostilló la concejala. La causa del cierre de los Marta fue precisamente esta: la imposibilidad por parte de la empresa de adquirir la nueva máquina. El presupuesto que la Fundación de Cultura ha reservado para comprar la nueva máquina es de 100.000 euros.

Las pases del Cine de los Martes mantienen su precio habitual (3 euros) y, según explicó Alonso, "también su apuesta por las producciones europeas y españolas". Las que se proyectarán de aquí a marzo cuentan con los títulos más preclaros de cuantos se pasaron en festivales como el de Valladolid, Cannes o Chicago. "La respuesta que tenemos de los avilesinos es continuada, en ocasiones hemos logrado el lleno absoluto", reconoció la concejala.

"Nuestro compromiso siempre es ampliar los públicos a los que nos dirigimos. Por esta razón, hemos ideado una nueva oferta cinematográfica. Dos viernes de cada mes abriremos el auditorio de la Casa de Cultura a partir de las 22.30 horas", señaló la concejala.

Las seis películas que se proyectarán son "Train to Busan" (20 de enero), un título galardonada en el Sitges que dirige Yeon Sang-ho y cuenta la historia de un desastroso virus que asola Corea. La semana siguiente se proyecta "La autopsia de Jane Doe", de André Ovredal. Un título truculento que no alcanza los límites del gore.

Las películas de terror del viernes son la también coreana "El extraño", de Na Hong-jin, un título que se centra en la historia de asesinatos sin remisión en un pueblo de Corea. Este título se pasará el próximo día 17 de febrero. Para la siguiente semana, es decir, para el 24 de febrero, está prevista la proyección de "Melanie, the girl with all the gifts", del director británico Colm McCarthey, con guión de Mike Carey, un escritor que anunció en julio pasado su presencia en la sexta edición del Festival Celsius 232. En marzo se pondrán "Som nia" y "Al interior" los días 10 y 17 de marzo.