Las reacciones en Asturias al anuncio de Pedro Sánchez: del "no todo vale" de Barbón, al "victimismo" de Queipo

El periodo de reflexión anunciado ayer por Pedro Sánchez para decidir si sigue como presidente del Gobierno tras conocerse una investigación judicial a su esposa cayó ayer como una bomba en los partidos de la Junta General del Principado. En la Federación Socialista Asturiana (FSA) reaccionaron de inmediato y trasladaron su apoyo a Sánchez, con Adrián Barbón a la cabeza. "No se puede destruir a una familia", afirmó. Los partidos de la derecha con presencia nacional, el PP y Vox, fueron a otro ritmo.

El PP de Asturias esperó hasta última hora para dar a conocer su posición, pendiente del rumbo a marcar por Alberto Núñez Feijóo, líder del partido, y luego acusó a Sánchez de abanderar una "estrategia política para victimizarse", según señaló Álvaro Queipo, presidente del PP en la región. En Vox Asturias optaron por el silencio y no hicieron comentario alguno, remitiéndose únicamente a la posición del partido a nivel nacional.

Adrián Barbón, presidente del Principado, utilizó sus redes sociales a los pocos minutos de que Sánchez publicase su carta. "En política, como siempre digo, ni todo vale, ni todos valen. Ante lo que está sucediendo ningún demócrata puede permanecer en silencio. Repito: no todo vale", escribió el jefe del Ejecutivo asturiano, en referencia a la persecución mediática que, según Sánchez, sufren él y su mujer. "No se puede destruir a una persona y su familia, deshumanizarlos y verlo como algo normal. No, no es normal. Y no, no se puede aceptar. Nunca debemos callar frente a las injusticias. Todo mi cariño y apoyo a Pedro Sánchez y su familia", finalizó Barbón.

El presidente del Principado estuvo con su homólogo en el Gobierno central el lunes de la semana pasada, en una visita oficial de Pedro Sánchez al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

Adriana Lastra, vicesecretaria general de Acción política e institucional de la FSA-PSOE, también se posicionó con Sánchez. "Los y las socialistas asturianos estamos del lado de nuestro presidente. Ya está bien del acoso de la derecha y la extrema derecha, de la persecución a nosotros y a nuestras familias, de denuncias falsas. Ya está bien, en política no vale todo. En estos seis años hemos hecho cosas muy buenas por España y esperamos, con su liderazgo, seguir haciéndolas", aseguró.

Lastra formó parte del núcleo duro de Sánchez desde su llegada a la secretaría general del PSOE, en el año 2014, y fue una de las dirigentes claves en el regreso posterior, en 2017, cuando volvió a vencer las primarias del partido. Hasta su salida de la primera línea del PSOE, en 2022, Lastra se mantuvo en el círculo más próximo al presidente del Gobierno. Para Álvaro Queipo, líder del PP asturiano, "Sánchez quiere convertir un problema judicial en una sobreactuación política. Lo que Sánchez está haciendo es una dejación de funciones sin precedentes intentando polarizar aún más la política española para intentar hacer ver que todos los políticos somos iguales, algo que es indecente". En opinión de Queipo, en la carta de Sánchez sólo hay victimismo y estrategia política para movilizar a su electorado. En lugar de desaparecer de esta manera, algo sin precedentes en nuestra historia reciente, Sánchez debería dar explicaciones en sede parlamentaria. España, en cualquier caso, no se merece este nivel político".

Vox Asturias declinó hacer una valoración sobre el anuncio de Sánchez. La formación conservadora se remitió a lo manifestado por el partido a nivel nacional: "Asistimos a una nueva victimización y una nueva interpretación del presidente del Gobierno; el mismo que ha cometido la mayor corrupción política: comprar su investidura amnistiando a criminales".

Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio en el Principado por Izquierda Unida (IU), pidió a Sánchez no dimitir. "Entendemos el malestar del Presidente, más porque la denuncia llega desde donde llega, pero tampoco pasa nada porque la gente reflexione", indicó el dirigente de IU, socio minoritario del PSOE en el gobierno regional. "En cualquier caso, es necesario aguardar a que la justicia actúe y mientras tanto seguir adelante con un gobierno que es bueno para la mayoría social", remachó.

Adrián Pumares, portavoz de Foro, en el grupo mixto, fue muy crítico con el anuncio del Presidente. "Cuando ocupas una responsabilidad como la Presidencia del Gobierno o te vas o no te vas, pero este show no es serio", indicó.

Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, pidió "honestidad" a Sánchez y dijo que "la absoluta transparencia tiene que estar presente en la política. Todo lo que permita duda, polarización, ruido, es perjudicial".

Suscríbete para seguir leyendo