Los conductores de los autobuses urbanos irán a la huelga ante la rebaja de salarios

Los conductores de los autobuses urbanos de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés (CTEA) -concesionaria del servicio de transporte público en buena parte de la comarca- irán a la huelga en próximas fechas ante la amenaza por parte de la empresa de rebajar sus salarios a costa de dar un tijeretazo en pluses, dietas y otras bonificaciones ajenas a la base. "No pedimos más que mantenernos como estamos. Lo que no vamos a permitir, eso sí, es que intenten reducir nuestro poder adquisitivo", aseguró ayer Javier Ubiaño, presidente del comité de empresa y, a la vez, representante del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT).

La situación de crisis que están viviendo los 56 trabajadores de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés tiene su origen en una sentencia judicial de carácter europeo, "que actualmente está recurrida". Según dicta este fallo, los trabajadores del transporte urbano de pasajeros tienen que descansar media hora cada cuatro horas si desarrollan una jornada de ocho. Si la jornada es de nueve horas, la parada de descanso es de 45 minutos. Los conductores de la Compañía del Tranvía Eléctrico hacen jornadas diarias de ocho o nueve horas. "Sin parar a tomar el bocadillo. En consecuencia, cobran un plus de jornada continua", aseguró Iñaki Malda, el secretario comarcal de la UGT en Avilés. "No piden nada más que mantener los derechos laborales adquiridos", recalcó. "Si se los quitan irán a la huelga y saben que quienes pagarán las consecuencias son los viajeros. Y a ellos les piden disculpas en primer lugar", recalcó el líder sindical. "No están para perder dinero", apostilló.

Los representantes del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) en el comité de empresa de la Compañía del Tranvía Eléctrico plantearon un conflicto colectivo (una demanda general sobre un aspecto que afecta a una plantilla al completo) y lograron ganar este descanso. Este triunfo judicial no es considerado como tal por la asamblea de trabajadores. El pasado 5 de diciembre, "la gran mayoría" de los empleados rechazó que se ejecutase la sentencia. La razón es obvia. "Perdíamos dinero", sentenció Javier Ubiaño.

Los trabajadores del transporte público de pasajeros incrementan sus ingresos a base de una serie de pluses adheridos al salario base. Estos tienen que ver con la jornada continuada y con el trabajo en días festivos. "La ejecución de esta sentencia supondría para nosotros una pérdida de 2.200 euros al año. No estamos dispuestos a asumirlo", declaró Ubiaño. Se da la circunstancia, explicó el presidente del comité de empresa, que la propia compañía no estaba por la labor de ejecutar la sentencia. "Nos llegaron a decir que si la aplicaban se veían en la obligación de desprenderse de la concesión del transporte público", apuntó el representante sindical.

Tras la asamblea del pasado día 5 de diciembre, los trabajadores se reunieron con la gerencia de la compañía y ésta se mostró "de acuerdo" en renunciar a aplicar la sentencia. "Porque no es beneficiosa para nosotros, porque nos divide la jornada y porque, además, no podemos ingresar los extras de los días festivos", apuntó el representante sindical. Si los empleados fijos de plantilla no trabajan en días festivos no cobran las horas extra. "Los eventuales, sin embargo, cobran como si trabajasen en un día normal, porque se les llama para un contrato de un día, de unas horas", apuntó Ubiaño. O sea, los eventuales de los días festivos cobran "apenas nada" y los fijos dejan de ganar para completar un sueldo que ya de por sí es reducido.

"Esta misma semana nos reunimos con la empresa con la intención de llevarnos el acuerdo con ellos por escrito y nos dijeron que no estaban dispuestos a firmarlo", denunció Ubiaño. "No entendemos qué ganan: van a tener que reorganizar los turnos, contratar a más gente por unas horas... Supieron que estábamos en contra de la ejecución de la sentencia y tenemos la amenaza de la rebaja de los salarios", resumió. El calendario de huelga se discutirá la semana que vienee irá en aumento si no hay acuerdo. "En principio, pararemos sólo unas horas, hasta hacerlo toda una jornada", recalcó.