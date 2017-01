El tenis-playa no volverá al calendario festivo luanquín al menos hasta 2018

El torneo de tenis-playa no volverá al arenal de La Ribera de Luanco al menos hasta el año 2018. Así lo reconoció ayer el alcalde, Jorge Suárez (PSOE), ante la incertidumbre que tienen los vecinos y aficionados sobre el futuro del único campeonato tenístico del mundo que se desarrolla sobre arena de playa. Con la ausencia del torneo en la próxima temporada estival serán ya cuatro los años sin que los gozoniegos y visitantes vean pelotear a figuras internacionales del deporte. "Ahora pensamos ya en la edición de 2018; volveremos a intentarlo", aseguró el regidor gozoniego.

Desde que el Club de Tenis de Luanco dejara el testigo a otras entidades para organizar el torneo, este no ha tenido lugar. La primera firma que lo intentó fue No.Ko y tras varios intentos no tuvo suerte y el torneo se quedó en el aire. Posteriormente llegó otra empresa y ocurrió lo mismo. "Esa última firma interesada no vio la posibilidad de llevarlo a cabo y más aún a estas alturas del año, ya que hay muchas dificultades para contratar jugadores que puedan participar en el torneo", explicó el regidor gozoniego.

Por su parte, el club organizador hasta 2014, el Club de Tenis de Luanco, se ofreció en todo momento a colaborar para recuperar este espectáculo que suponía entonces un gran atractivo para el calendario festivo veraniego.

Esta no es la primera vez que el torneo deja de celebrarse durante varios años consecutivos ya que desde 1986 hasta 1994 tampoco hubo sets, ni red, ni gradas en la playa de La Ribera.

Los seguidores de este particular campeonato playero tendrán que conformarse este año con admirar la exposición que condensa la historia del tenis-playa en la planta baja del Museo Marítimo de Asturias, en la que a través de objetos, calendarios, fotos y demás objetos se da un repaso a una competición deportiva que nació en 1971 y que desde hace años recibe el sobrenombre del laureado tenista luanquín Juan Avendaño.