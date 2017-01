Un polideportivo para vacas

Los vecinos están indignados por el estado de abandono de la pista deportiva de Naveces por parte de los responsables municipales. El firme está lleno de baches y no hay canastas. Los residentes sostienen que los niños no tiene dónde jugar. "En invierno no hay muchos niños, pero en verano sí. Además la pista, que está en un estado desastroso, está cerca de las casas de turismo rural", señaló un afectado. "A mis hijos les gusta el deporte y, algunos fines de semana los llevo a jugar a Ranón (Soto del Barco) porque en Naveces es imposible", afirmó.

Los vecinos denuncian la desidia del gobierno castrillonense. "La pista tiene un pastor eléctrico y la limpian las vacas que se guardan en ella; sobre todo por el verano, cuando se usa de cuadra", explicó otro vecino. "El Ayuntamiento de Castrillón se gasta dinero en todas las localidades, pero Santa María del Mar, Santiago del Monte y Naveces parece que no existimos. Las porterías que quitaron de la pista polideportiva que estaban en mal estado las guardan en el antiguo camping municipal, que también es una vergüenza", añadió.

"Los políticos presumen de los premios de Castrillón como el de Ciudad Amiga de la Infancia, pero sólo miran para los niños de Piedras Blancas porque los de Naveces y otras zonas rurales no tienen donde jugar o hacer deporte", se quejan los residentes.

El portavoz del PSOE de Castrillón, Jesús Cabrales, denunció hace unos días el estado de la pista para la que pidió la reparación inmediata y la instalación de un aparcamiento para bicicletas, una fuente y bancos. La pista costó 22.000 euros.