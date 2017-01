IU plantea un pacto contra la contaminación ante la falta de iniciativa del Principado

Un pacto regional sobre la contaminación que una a todos los sectores sociales y permita un futuro donde la actividad industrial no esté reñida con el desarrollo sostenible. Este es el proyecto que ayer presentó Izquierda Unida (IU), que aspira a lograr el máximo consenso. "Hace semanas que exigimos a la consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, que lidere el pacto. Pero como no lo ha hecho damos nosotros el paso", afirmó el diputado Ovidio Zapico durante un acto en Avilés. "Necesitamos un gran pacto en el que estén las administraciones, los agentes sociales, la Universidad de Oviedo y las empresas. Creemos que hay margen suficiente para el entendimiento y el consenso", añadió. Aunque Belén Fernández no respondió, de momento, a su reclamación, esperan que ahora ella asuma el planteamiento de IU y lo lidere. "El pacto es la solución", insistió.

El coordinador general de IU, Ramón Argüelles, presentó la iniciativa y destacó que habían elegido Avilés por ser la ciudad que primero comenzó, décadas atrás, la lucha contra la contaminación. "Queremos analizar qué se está haciendo mal, qué iniciativas podemos plantear y qué hacer a partir de ahora", dijo. Todos los ayuntamientos están invitados a participar en esta iniciativa de IU, que comenzó ayer oficialmente con una charla abierta al público sobre la contaminación. La secretaria de Política Municipal de IU, Gabriela Álvarez, explicó que los grupos municipales de la coalición llevarán una moción sobre este pacto a los Plenos municipales; y lo propio hará en la Junta el grupo parlamentario.