El cartel del Día de la Mujer en Avilés

Sorprendidas nos hemos quedado al ver el cartel que ha elegido el Ayuntamiento de Avilés para conmemorar el 8 de marzo, Día de la Mujer. ¿Qué valores pretende favorecer ese cartel? Estar guapas, tener la casa reluciente, cuidar a las personas del hogar, acudir al trabajo y que nos quede tiempo para hacer la compra, eso sí, con taconazos y los labios bien pintados.

¿Es esa la imagen que pretenden ofrecernos para el 8 de marzo? Y nosotras que pensábamos que ya teníamos suficiente con los lastres con los que cargamos habitualmente: las violencias machistas, el acoso, la precariedad y desigualdad laboral, la escasez del reparto de cuidados, la brecha salarial y digital, la feminización de la pobreza y un largo etcétera. ¿Qué está pasando en el Ayuntamiento de Avilés con el compromiso con una sociedad más justa e igualitaria?

A nosotras, las que desmontamos los roles y estereotipos de género en nuestro día a día, las que luchamos por nuestros derechos y caminamos hacia la igualdad, no es de extrañar que nos ofenda un cartel que nos etiqueta como superheroínas. Porque no lo somos, ni tenemos superpoderes. Somos mujeres reales que estamos cansadas de seguir cargando con tanto cliché, a estas alturas de la vida, y que queremos seguir avanzando por un presente y un futuro mejor para nosotras. La lucha de las mujeres no es estar espléndida mientras hacemos todo lo que la sociedad espera de nosotras. ¿Acaso pedimos tanto?

Para un día que se nos visibiliza, el 8 de marzo, quisiéramos ver en nuestras calles la imagen de ciudades que luchan por la igualdad, empoderamiento, libertad, autonomía, sororidad, corresponsabilidad... y todo aquello en lo que creemos las mujeres feministas. Bastante tenemos ya con la cosificación y desprestigio continúo de las mujeres en la publicidad y en los medios, como para que además lo tengamos que aguantar también con un cartel que no puede soportar ni un solo estereotipo más del patriarcado.

Por ello, pedimos al Ayuntamiento de Avilés que reconsidere el cartel y que tenga en cuenta a las mujeres a la hora de elegir una imagen que nos represente. Estamos seguras de que hay muchas propuestas reivindicativas que den una verdadera imagen de las mujeres de nuestro tiempo.