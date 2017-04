Primeras pedaladas en el Niemeyer

"Hay mucha gente que no sabe andar en bici y no encuentra quien le enseñe gratis como nosotros", dice David Ripoll, que ayer fue el portavoz de la asociación Asturies ConBici, colectivo organizador de un taller dirigido "a quienes nunca tuvieron oportunidad de subirse en una bici". Desde las once de la mañana y hasta pasada la una del mediodía, "una decena de mujeres" se acercó al centro cultural Niemeyer para aprender a dar pedaladas. "Lo que pretendemos desde nuestra asociación es el uso y fomento de la bici como medio de transporte alternativo. Por eso, organizamos talleres como estos", insiste Ripoll.



Patricia González es una de las aprendices. "Lo mejor del taller es la paciencia que tienen los monitores", sonríe. Los monitores son todos miembros de la asociación, un colectivo que reúne a más de 300 personas en todo el Principado. "Nos dimos cuenta de que no todo el mundo tuvo oportunidad de montar en bici cuando eran niños", señala Ripoll. "Me pasó a mí: vivía en una casa que daba a una carretera general y así era imposible. Además, las bicis eran caras", confiesa González. "Ya tengo una. No la usaba porque no la sabía usar, así que tendré que desempolvarla", explica una de las ocho participantes que aprendieron a mantener el equilibrio, a arrancar y a pedalear. "Lo bueno es que dicen que nunca se te olvida a montar en bici", apunta Sheyla González, que interrumpe su circuito de curvas para atender al periodista. "Nos quitan el miedo a no dar con los pies en el suelo, nos hacen bajar por la cuesta... está muy bien", apostilla.



Las dos alumnas dieron con el taller de la asociación Asturies ConBici a través de internet. "Nos sorprendió incluso que una chica de León se hubiera apuntado", dice Ripoll. La leonesa finalmente no se acercó al taller. "Cuando superan este nivel 0 pueden seguir por el 1, el 2 y el 3, es decir, a frenar, a señalizar, a ajustar la bicicleta a tu altura... El nivel 3 es para más avanzados: rutas especiales", explica Ripoll. Esas rutas constituyen uno de los incentivos de quienes se acercaron al Niemeyer ayer por la mañana. "¿Por qué te vas a quedar sin hacer una ruta?", se preguntó Sheyla González.



El recorrido diseñado por los miembros de la asociación contó con una de las cuestas de acceso al Niemeyer y también con la parte más cercana a la puerta de acceso al auditorio. La próxima biciescuela de la asociación está prevista para este próximo mes de mayo. "Estamos hablando con el Ayuntamiento, lo más probable es que la hagamos en Las Meanas", concluye David Ripoll.