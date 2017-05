La ejecución de obras por dos millones de euros llena la ciudad de trabajos en primavera

La primavera promete ser intensa en obras a lo largo y ancho de la ciudad. Las máquinas ya están empezando a ejecutar alguno de los trabajos previstos con cargo al crédito extraordinario de 2016, que asciende a unos dos millones de euros, como es el caso de la ampliación de la zona de juegos infantiles del parque del Carbayedo al que se unirán mejoras también en los de Versalles y La Carriona (por valor de 115.000 euros en total). Esas inversiones no se pudieron empezar antes debido a que el Ayuntamiento no contó con ese crédito hasta el pasado mes de noviembre. "Eso hacía imposible redactar los proyectos de las inversiones, licitarlos, adjudicarlos y ejecutarlos en 2016", aseguró la alcaldesa, Mariví Monteserín, hace unos días. Actualmente, de ese paquete de obras, el 80 por ciento está en alguna fase administrativa e, incluso, concluido.

Dos obras acaban de salir a adjudicación. La primera es el acondicionamiento del aparcamiento del campo de fútbol del estadio Muro de Zaro. Tiene un presupuesto de 225.833,94 euros y la previsión es no solo adecentar la zona de estacionamiento de vehículos sino también rehabilitar la zona verde existente "convirtiéndola en una zona de esparcimiento atractiva". El gobierno ha previsto la mejora de otro aparcamiento con ese dinero, en ese caso en La Luz. El proyecto está actualmente en la Demarcación de Carreteras para su aprobación.

La segunda, la construcción de paseos peatonales en las zonas verdes de Valgranda (60.000 euros. Se trata de la delimitación de tres rutas para peatones entre el Camino de Valgranda, la calle Las Comadres y la avenida de Alemania, que facilitarán los desplazamientos peatonales y mejorarán la conexión con el centro de la ciudad. La previsión es que las obras empiecen en mayo y concluyan en julio.

Con ese crédito también se financiará parte de la reurbanización de Santa Apolonia, que está adjudicada por 2,1 millones de euros y cuyas obras ya han comenzado. El acondicionamiento de un carril en la rotonda de las calles Pizarro a Hermanos Pinzón, en La Luz (28.000 euros), también está contratado aunque está pendiente de aprobar el plan de seguridad.

La renovación de los baños de la Casa de Cultura (100.000 euros) así como la adquisición de un proyector digital de cine para la misma instalación (101.000 euros) forman parte del paquete de proyectos y actualmente están en fase de licitación y de redacción del pliego, respectivamente. Así mismo, habrá nuevos equipamientos en el centro sociocultural de La Luz (por un presupuesto de 20.000 euros).

En el área de mejoras de la ciudad, se prevé la reurbanización de los patios interiores de las calles David Arias, Ana de Valle y Principado de Asturias, en Versalles (245.000 euros y en redacción del proyecto) y la construcción de rampas de acceso para el centro cívico de Los Canapés (23.000 euros y en redacción del proyecto). El paquete de propuestas aborda también la construcción de un nuevo osario en el cementerio de La Carriona (50.000 euros y ya adjudicado), la adquisición de un vehículo para el servicio de alumbrado eléctrico (90.000 euros y con el concurso iniciado) y la señalización inclusiva en los edificios municipales (15.000 euros y en redacción).

Finalmente, en el capítulo de deportes hay proyectos para ejecutar mejoras en el velódromo de San Cristóbal (114.169 euros). En este caso, está en estudio la solución adecuada para resolver los problemas que tiene esa instalación. También está en redacción el proyecto para la adecuación y cierre de la pista de atletismo de La Toba (30.000 euros) y su alumbrado exterior (30.000 euros), y ya está en marcha la construcción de vestuarios en Muro de Zaro (65.000 euros).