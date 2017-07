La pianista Henar Fernández logra un prestigioso premio internacional

Nuevo éxito musical para Avilés. La alumna de piano del Conservatorio Julián Orbón Henar Fernández Clavel ha sido galardonada con una mención de honor en el concurso internacional de piano "Ricard Viñes" de Lleida. La joven, que tiene a Lucía González como profesora, logra sumar así un nuevo reconocimiento tras el cosechado el pasado mes de abril. Y es que, esta estudiante de piano de 4.º de Enseñanzas Elementales ya recibió el primer premio en el VII Concurso "América Martínez".

"Estoy muy contenta, la verdad que no me esperaba este premio que me han dado para nada", afirma la galardonada, mientras señala que "había un nivelazo" en el concurso por ser internacional. El certamen, en el que participaron 16 alumnos de varias nacionalidades nacidos a partir de 2006, consistía en una prueba libre de no más de 12 minutos. En el certamen, la joven interpretó piezas de J. S. Bach, S. Heller o F. Mendelssohn, todas ellas consensuadas con su profesora de piano, Lucía González.