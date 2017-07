El chiringuito de Moniello sigue cerrado por un enganche eléctrico "irregular"

El chiringuito de Moniello aún no ha abierto sus puertas después de ser adjudicado hace varios meses. El motivo es que aún carece de enganche eléctrico. Esa cuestión no es nueva, ya que el anterior era "irregular", como así lo explica el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, que ha tratado el asunto con técnicos de la compañía EdP. "Me dijeron que la luz se cortó tras el incendio que sufrió el chiringuito y en el Ayuntamiento no recibimos ninguna notificación de que hubo un corte del suministro", apuntó el Alcalde. Mientras tanto, los adjudicatarios del chiringuito siguen a la espera para poder abrir el local instalado en plena área recreativa de Moniello. "No quiero pensar en las pérdidas económicas que nos está suponiendo toda esta situación", afirma José Luis Pena, uno de los dos socios del negocio, que ya contrató a un trabajador para atender a la clientela el pasado 1 de julio. Mientras tanto, sigue esperando a que se regularice la situación y pueda comenzar a vender hamburguesas, bocadillos, empanadas, tortillas, ensaladas y bebida. "Me dan luz y me pongo a vender al día siguiente", expresa, mientras muestra el interior del local con todo listo para abrir sus puertas mañana mismo.

Después del incendio del anterior chiringuito en abril del pasado año, el espacio está gafado. Primero, el local tardó más de un año en ser adjudicado tras varios concursos. Posteriormente, la propiedad de una finca colindante criticó que la fosa séptica del local estaba ubicada en sus terrenos. Tras analizar los planos y escrituras de la zona, el Ayuntamiento accedió a trasladar la fosa a un espacio municipal que, "curiosamente no había dado problemas en los años anteriores", cuando el chiringuito estaba gestionado por Jesús Menéndez, exencargado municipal de Obras, exsecretario general del PSOE de Gozón y crítico con el actual gobierno.

"Llama la atención también que, al poco tiempo de ser elegido Alcalde, me envían una factura para un achique de la fosa séptica que rechacé ya que eso figuraba como parte del contrato del adjudicatario. Esto me lleva a pensar que siempre que se achicó agua -durante el gobierno del PP- fue a costa del Ayuntamiento", señala Suárez, que criticó que los populares le pregunten por la demora en abrir cuando "deberían ser ellos los que han de dar las explicaciones".

Los actuales propietarios agradecen al Ayuntamiento las gestiones que está realizando para poder abrir el chiringuito a la mayor brevedad posible, pese a las trabas mencionadas. "La gente viene hasta aquí y como está cerrado se va", concluye Pena.