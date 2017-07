La presidenta del Femiastur insiste en la necesidad de la ayuda regional a su club

"El director general de Deportes -José Ramón Tuero- discrimina al fútbol femenino por ser fútbol. Uno de sus argumentos, y por criterio personal, es que deja al fútbol fuera de las subvenciones por no ser necesario apoyarlo. Compara la situación del fútbol femenino igualándola al masculino que tiene muchos más apoyos. Nada más lejos de la realidad no ha querido ni ver ni entender", sentenció ayer Sita Méndez, en respuesta a Tuero, que defiende la postura de no otorgar al Femiastur y otros cuatro equipos de Segunda División femenina. "Quiere desviar su argumento a unos míseros 368 euros que da a la Federación por las licencias federativas sin tener en cuenta la categoría. El Femiastur necesita 4.500 euros solo en ese concepto", añadió.