La adhesión al consorcio de la perrera sale adelante con el apoyo de la izquierda

El Ayuntamiento de Corvera aprobó ayer durante el Pleno municipal su adhesión al consorcio local para construir un albergue de animales junto a otros concejos de la comarca. La Corporación dio luz verde también al convenio para la creación de un aparcamiento en Las Vegas y a la incorporación de un servicio de bautizos civiles.

Después de dar cuenta de las actuaciones generales del gobierno, que fueros aprobadas sin ningún sobresalto, el siguiente punto del día fue la instauración de un servicio civil en el concejo. El alcalde, Iván Fernández, explicó que esta propuesta surgió a raíz de la petición particular de dos familias. Recibió, no obstante, el rechazo del resto de la izquierda, que no se mostró de acuerdo con la imposición de tasas para los usuarios, que oscilarían entre 16 y 74 euros.

"Teniendo en cuenta los índices de natalidad del concejo, habría, como mucho, unos dos servicios anuales. Aplicando la tasa máxima supondría unos 150 euros para las arcas. Es un precio perfectamente asumible", explicó Sara Paz, portavoz de Izquierda Unida, para justificar su abstención. Rogelio Crespo, de Somos Corvera, se sumó a este mismo argumento para explicar su postura en contra. La propuesta salió adelante con el voto favorable de los socialistas y las abstenciones de Foro y del Partido Popular.

La construcción de un aparcamiento en Las Vegas salió adelante con la abstención de Partido Popular, Unión Social Progresista de Corvera (USPC) y Foro y el voto a favor del resto de concejales. Sara Paz aprobó el intento de solventar "uno de los grandes problemas del concejo", aunque criticó "ciertas lagunas" del convenio firmado. Crespo suscribió esta postura y alegó que el gobierno debería haber sido "menos exigente con la familia dueña del terreno". El Alcalde tachó de "inadmitibles" estos comentarios y aseguró que los propietarios de la finca están "perfectamente conformes con lo acordado". La cuenta general del pasado año salió también aprobada pese a la abstención de Partido Popular, Unión Social Progresista de Corvera y Foro.

La creación del consorcio salió adelante con la postura en contra de Teresa Domínguez, de Foro. "Este sistema viene impuesto desde Avilés. No me gustan las imposiciones. Existen fórmulas alternativas sobre las que ni siquiera hemos podido debatir", lamentó. Y aseguró que aprobar esta adhesión supondría "un cheque en blanco sin garantías" para Corvera. No obstante, recalcó que la postura de su partido ha estado siempre "completamente a favor de la creación de un albergue". Tanto IU como Somos mostraron su "firme apoyo" a la propuesta de adhesión del gobierno y explicaron que la creación de un albergue era "inaplazable tras más de 20 años de espera". Crespo, no obstante, propuso que el gobierno intentase acoger ya a los animales abandonado. "No pueden esperar más tiempo", explicó.

Las mociones de IU para que la Consejería de Educación del Principado asuma el tramo educativo hasta los tres años y de Somos para "investigar qué terrenos eclesiásticos fueron adquiridos de forma indebida" salieron adelante gracias al apoyo del PSOE, que cuenta con mayoría absoluta.