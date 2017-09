El Museo de Avilés recibe un catálogo del centro de Graíño

El Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA) incorporó ayer a sus vitrinas un catálogo del antiguo Museo de Ciencias Naturales Graíño, el primer centro expositivo que se creó en la ciudad. El ejemplar, donado por el profesor jubilado Casto Lorenzo Fernández Ovies, pertenece a la edición de catálogos que publicó el museo en el momento de su inauguración, en 1944. Manuel Ángel Hidalgo, responsable del museo, explicó que esta donación permitirá "no dejar en el olvido un equipamiento museístico que fue pionero en su momento y del que prácticamente no se conserva nada".

En el acto de entrega del catálogo estuvo presente Yolanda Alonso, concejala de Cultura, que agradeció al donante su "tremendo acto de generosidad" hacia el museo. Por su parte, el donante aseguró haberse encontrado el documento "por casualidad" en un mercadillo de segunda mano de Piedras Blancas hace tres años. "Pronto me di cuenta de que en mi casa no pintaba nada. Mejor que aquí no va a estar en ningún sitio", sentenció.

El Museo de Ciencias Naturales de Avilés se inauguró en 1944 y estaba ubicado en la Avenida de Fernández Balsera. Su creador fue Celestino Graíño Cors, que quiso albergar en un museo toda la colección de su padre, el científico avilesino Celestino Graíño Caubet. La colección contaba con 150 mamíferos, mil insectos y 50 reptiles, que figuran en el catálogo donado. El citado museo cerró en 1965 y gran parte de sus fondos se perdieron a causa de una inundación.

La historia de Graíño se completará con la exposición de varios artículos en formato digital publicados por el científico y rescatados por el mismo donante del catálogo. Además, el autor Cristian Vázquez donará en formato físico su trabajo "Celestino Graíño Coubet. Del gabinete de Ciencias Naturales al Museo Graíño", que escribió junto a la investigadora María Mercedes Ramírez.