Amanda Coogan regresa al Niemeyer con una exposición, cine y performance

Amanda Coogan regresa al Centro Niemeyer con un programa multidisciplinar que abarcará una exposición, performance y cine. La artista escocesa realizó en mayo de 2016 una performance titulada "Niemeyer specific". Ahora, en la cúpula, abrirá mañana la muestra "I'll sing you a song from around the town", una retrospectiva con piezas escultóricas, espectáculos y texto e imágenes en movimiento en torno a las creaciones originales de la artista.

Coogan realizará dos performance en la cúpula -el 8 de octubre y el 5 de noviembre- "que harán cobrar vida a las piezas expuestas". El domingo protagonizará "Yellow", una reflexión sobre el concepto del tiempo, y en noviembre, durante el último día de apertura de la muestra, ejecutará "Spit, Spit, Scrub, Scrub", una obra que gira en torno al (auto)control del tiempo.

Además, el 2 de noviembre tendrá lugar en el Niemeyer el estreno en España del documental "Amanda Coogan: long now", dirigido por Paddy Cahill.