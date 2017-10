La mayoría de las madres abandonan la lactancia al mes, lamentan las matronas

E. CAMPO

De las seis madres que había ayer en planta en el Hospital Universitario San Agustín, tres optaron por la lactancia materna para alimentar a sus bebés y otras tres se decantaron por el biberón (una de ellas por cuestión de salud). "Queda camino por andar. Estamos viendo que la mayoría de las madres optan inicialmente por la lactancia, pero al mes las tasas ya no son las idóneas, se produce una pérdida importante de lactancias. Cambiar esta situación es un trabajo en equipo", afirmó la responsable del servicio de matronas, Aránzazu Mancisidor, durante la apertura de la II Semana de Lactancia celebrada en el centro sanitario.

La decisión de la mujer siempre es el elemento fundamental a la hora de decantarse por una forma u otra de alimentar al bebé. "Pero lo que buscamos es que tome esa decisión con una información completa, para que luego sean ellas las que decidan", dijo. Entre los beneficios de la lactancia, figuran tanto un mejor aporte nutricional para el bebé, la protección de enfermedades a corto y largo plazo tanto para el bebé como para la madre, menor gasto... "Pero la lactancia necesita un apoyo y no todas las madres lo encuentran, por eso, hacemos ahí el hincapié", añadió Mancisidor.

El centro hospitalario abrió las jornadas con una sesión destinada a las madres que acaban de dar a luz para quitar miedos y desterrar mitos. Luca Fernández y Ángel García asistieron a su primer taller, envueltos en mantas. Las madres de ambos, Rebeca Fernández y Ana Abad, se enfrentan con buena disposición a esta nueva etapa de sus vidas, junto a los padres, Daniel Fernández y Francisco García. Y consideran que la información es fundamental.

Por eso, testimonios como el de Ana Belén Sánchez, que ya ha tenido dos hijos, son de mucha ayuda. "Con la niña tuve muchos problemas, primero porque no agarraba bien, luego porque la leche no la alimentaba... En cambio, con el niño no he tenido ningún problema, tiene cinco meses y está sólo con la lactancia", explicó. Un desencuentro que tuvo con un auxiliar, que la puso nerviosa, está en la clave del fallo que tuvo con su primer bebé: "Por eso la formación es básica".

Junto a Mancisidor, resolvieron las dudas de las madres Clara Suárez y Paula Martínez, que explicaron que muchas llegan a la lactancia rodeadas de mitos, como que la leche materna no alimenta lo suficiente o que la artificial es más segura.

La Semana de la Lactancia continuará hoy a las 13.30 horas con una jornada divulgativa en el salón de actos del San Agustín, abierto al público. Las supervisoras de maternidad y pediatría hablarán de las medidas de acompañamiento a las madres en el área sanitaria, el pediatra José Ingacio Pérez Candás explicará las novedades de los programas infantiles del Servicio de Salud sobre la lactancia materna y el coordinador del banco de leche materna de Asturias, Enrique García, explicará este recurso. Además, a las 16.00 horas, el centro de salud del Quirinal acogerá un encuentro de madres lactantes con profesionales de Atención Primaria.