¿Qué hacer hoy en la comarca de Avilés?

Amanda Coogan en el Niemeyer. La irlandesa Amanda Coogan actúa hoy de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas con la performance "Yellow", una actuación de arte contemporáneo. La artista también expone en el Niemeyer hasta el 5 de noviembre la muestra "I´ll sing you a song from around the town", que recoge 13 piezas escultóricas pertenecientes a varias de sus actuaciones en directo.

Cine en el Niemeyer. El centro proyectará hoy, a las 20.00 horas, la película "Verano 1993", ganadora en los últimos festivales de cine de Málaga y Berlín. Cuenta la historia de Frida (interpretada por Laia Artigas), una niña de seis años que afronta el primer verano de su vida junto a su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre.

Exposición del Camino de Santiago. El Museo de Historia Urbana de Avilés alberga una exposición informativa sobre el Camino de Santiago, enmarcada dentro de las jornadas "La ruta de las estrellas" que se celebró esta semana. Con entrada libre, la muestra estará disponible hasta el próximo 10 de diciembre.

Exposición fotográfica. El centro Niemeyer acoge hasta el próximo 7 la exposición "Mare Nostrum", una muestra fotográfica sobre los inmigrantes que se enfrentan a los peligros del mar Mediterráneo para alcanzar las costas se Europa. Las 50 instantáneas pertenecen a MeMo Collective, una cooperativa formada por los fotógrafos como Manu Brabo, José Colón, Guillem Valle, Diego Ibarra y Fabio Bucciarelli.

Luarca en el Valey. Las salas de exposiciones del Valey acogen hasta finales de mes las obras seleccionadas en el XLVIII Certamen Nacional de Arte de Luarca 2016, organizado por el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Valdés. La muestra cuenta con un total de treinta y cuatro obras.