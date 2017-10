Máximo Aláez desentraña mañana el trabajo artístico de Amanda Coogan

Octubre es el mes de la artista irlandesa Amanda Coogan en el Centro Niemeyer y, entre las actividades que complementan la exposición "I´ll sing you a song from around the town" se encuentra un conjunto de tres conferencias en torno a las "performances" y la figura artística de la artista irlandesa.

La primera de ellas, a cargo de Máximo Aláez, artista plástico y profesor de la Universidad de Oviedo, tendrá lugar mañana, miércoles 11 de octubre, a las 20.00 horas en la Cúpula y lleva por título "Del cuerpo presente al cuerpo ausente: desapariciones, fragmentaciones y simulacros del cuerpo femenino en la (foto)performance contemporánea".

Este ciclo de conferencias se completará el miércoles 18 con "La acción más radical", a cargo del periodista y crítico de arte José Manuel Costa, y concluirá el martes 31 con "Conversaciones artísticas: Amanda Coogan y el arte contemporáneo en Irlanda", a cargo del poeta y comisario de exposiciones Enrique Juncosa junto con Luz Mar González-Arias, comisaria de la exposición de Amanda Coogan y profesora en la Universidad de Oviedo.

El Centro Niemeyer y la Universidad de Oviedo estrechan de nuevo su colaboración con la organización de este ciclo de conferencias.

Las entradas para estas tres conferencias están ya a la venta con un precio de 1 € (0,50 € para la comunidad universitaria). Las localidades se pueden adquirir en las recepciones del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón, el teléfono 902 106 601 y Liberbank – entradas (www.liberbank.es).