Las Vegas, en guardia por la oleada de robos

Los continuos robos de coches y en bares del concejo mantienen ojo avizor a los vecinos. El análisis de la situación no es unánime: hay vecinos que viven la oleada de robos con preocupación y los hay también que sienten que la situación es circunstancial, que Corvera es un concejo seguro.

Esto último, por ejemplo, es lo que sostiene un grupo de vecinos que toma el café en la terraza del pasaje del Naranjo, en la cuesta de Los Campos. Charlan y comentan el último asalto: un intento de robo de un coche que terminó dañando a otros dos. "Tampoco creo que sea tan exagerado, hay cosas puntuales", afirma Eva González. Su amiga, Sara López, añade: "Yo bajo tranquilamente por la noche a la calle, no tengo miedo". Pese a esto, sí reconocen que los bares lo tienen un poco peor.

En la cafetería Mosaico, donde estos vecinos toman el café, los ladrones ya han entrado cuatro veces "en busca de la tragaperras", explica Javier Pena, trabajador del local, que está en guardia. Los tres presuntos ladrones que intentaron robar un coche lo hicieron cerca del local. "El dueño estaba todavía dentro y vio dos encapuchados. Al reconecerlo, huyeron y fue cuando ocurrió lo del coche", sostienen los testigos.

Los asaltos se pueden extrapolar a toda la comarca: este tipo de robos a tragaperras no son exclusiva del municipio de Corvera. Cerca del Mosaico hay un bar que también ha sufrido un par de atracos en los últimos meses. En la madrugada del viernes, el bar La Barra, de Las Vegas, sufrió un atraco con el mismo "modus operandi" y se trataba del segundo en apenas de un mes. "Yo vivo un poco más arriba de la cuesta y creo que es una zona más tranquila, pero se oyen tantas cosas que pasan por Las Vegas, La Luz y Villalegre... Un día vimos algo raro por la noche en un coche y llamamos a la Policía. Al final era que el vehículo estaba averiado y el dueño estaba intentando arreglarlo, según nos dijeron", señala una mujer que juega con su hijo en el parque infantil del pasaje del Manzano.Y es que los coches están también en el punto de mira de los cacos: cuanto más antiguos, más posibilidades tiene de ser el objetivo. Un conocido del propietario del turismo que los ladrones intentaron robar este fin de semana señala que el dueño ya estaba prevenido: "Tiene un gancho en el volante porque sabía lo que podía pasar. De ahí que no pudieran moverlo del sitio y chocara contra los otros dos. En esta zona si no es un robo, es un intento; si no, una ventanilla rota y, si no, un asalto a un bar". Este vecino, que se mudó a los pisos de la cuesta de Los Campos desde Avilés hace seis años, dice que a día de hoy se hubiera quedado en Avilés. "Vine porque me parecía una zona tranquila. para gente joven; más asequible. Es una pena que con las posibilidades de la zona haya esta inseguridad. Se necesita más efectivos de la Policía porque si no es imposible controlar un territorio tan amplio como Corvera", opina el vecino. "Mi pareja está inquieta cuando viene al piso, porque teme que le pase algo al coche aparcado", añade.

No es un caso aislado. Otra vecina explica que le ocurre exactamente lo mismo en la zona de la calle Ñora, en la linde entre Corvera y Avilés. "Aparcamos el coche en el centro de Las Vegas y luego nos damos el paseo hasta casa. Hay muchas plazas para aparcar junto a nuestro edificio, pero está más desangelado y ya nos intentaron robar el coche", señala. Otros vecinos de la cuesta de Los Campos, como los que tomaban café en el Mosaico, afirman que no hay alarma. "Yo estoy tranquilo. Por el día esto está lleno de familias, de niños, los atracos son por la noche", sostiene el vecino. Sin embargo, confiesa que en ocasiones se da cuenta de que tiene que estar alerta.