Antonio Gil, nuevo presidente de la asociación "Marcos del Torniello"

La junta directiva de la asociación de vecinos "Marcos del Torniello" se reunió ayer para elegir a su nuevo presidente tras el reciente fallecimiento de su anterior líder, Lici Alonso. El elegido por unanimidad es el hasta ahora secretario Antonio Gil, que asegura sentirse "pesimista" sobre el futuro del colectivo. "Si alguien no toma pronto el relevo nos veo disolviendo la asociación. La directiva está ya muy cansada", aseguró.

La actual junta, formada por tan solo cinco miembros, designó el próximo 8 de noviembre como fecha para la celebración de una asamblea extraordinaria de socios que, esperan, se salde con nuevas candidaturas. "Vamos a convocar elecciones a la junta de forma anticipada. La situación ahora mismo es delicada. No cumplimos con nuestros propios estatutos, exigen una junta de 12 personas y somos cinco", dijo.

El fallecimiento de la anterior presidenta de la asociación, Lici Alonso, este 4 de octubre supuso para el colectivo "un gran golpe". "Todos estábamos ya muy cansados, pero era ella quien tiraba del carro y nos animaba un poco a todos a seguir con ello. Ahora, me han pedido tomar las riendas y lo he aceptado, pero no podemos seguir así, necesitamos que más gente se implique", reconoció.

La asociación vecinal, la más antigua de Avilés, cuenta con alrededor de 1.300 socios. "Algunos no han aparecido ni para recoger el carnet. Llevo trabajando por todos ellos 7 años, hacemos cerca de 25 actividades semanales. Pero necesitamos más implicación para seguir funcionando, debemos cambiar de responsables", sentenció el presidente.