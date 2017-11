La quiniela deja 79.316 euros en un boleto con 13 aciertos sellado en Avilés

La administración de Lotería número de 6 de Avilés, situada en el edificio Maspalomas de la calle José Cueto, ha confirmado esta mañana haber sellado un boleto del juego de apuestas de la quiniela que resultó premiado con 79.316,07 euros. María Eugenia Casares, dueña del establecimiento, asegura que su administración está de suerte. "Me acaban de llamar los responsables de Oviedo felicitándome. La verdad es que llevamos varios años en racha, no dejamos de repartir premios".

Al no haberse registrado en todo el país ningún boleto con 14 ni 15 aciertos, los dos ganadores que adivinaron 13 resultados – el de Avilés y otro de Santanyí, en las Islas Baleares – se llevarán el mayor premio económico del juego de este fin de semana. "Todavía no sabemos quién ha sido el ganador, es probable que hasta por la tarde muchos de los jugadores no consulten el resultado, claro, nadie se espera ganar", reconoce Casares.

En cualquier caso, la propietaria suma un nuevo tanto a su "amplia" lista de premios. "Los repartimos en cantidades más bien pequeñas, pero con bastante frecuencia. Estamos teniendo mucha suerte", asegura. El anterior golpe de fortuna se produjo este mismo año, con un pellizco de 75.000 euros por el segundo premio de la Lotería del Niño. En 2015, la administración repartió dos plenos al 15 de la quiniela, un premio de 14 aciertos y un segundo premio de la Bonoloto.