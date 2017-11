Fallece un jubilado de Raíces arrollado por un camión en la zona de Cristalería

Un camión acabó ayer con la vida de J. M. C. C., un jubilado de Raíces Nuevo de 70 años, en el paso de peatones situado en frente de la gasolinera de Cristalería. El atropello, según fuentes policiales, se produjo a las 10.20 horas y el hombre falleció en el acto por unas "graves lesiones traumáticas en todo el lado derecho del cuerpo". Los vecinos que presenciaron el suceso aseguran que el conductor cedió el paso al peatón, pero al emprender la marcha le golpeó en un brazo y lo hizo caer, arrollándolo: "Pensó que ya había cruzado. No supo que lo había atropellado hasta que no nos pusimos todos a gritar".

Según Domingo Alfonso Cabral, que presenció lo sucedido desde la acera de enfrente, la víctima del accidente, un camionero jubilado de Raíces, se disponía a cruzar el paso de peatones frente a la gasolinera de Cristalería cuando se acercó el tráiler. El vecino asegura que, como el semáforo estaba en intermitente, el conductor le animó a cruzar haciendo un gesto con la mano. "Se despistó. Le dijo que pasase, pero volvió a arrancar demasiado pronto, pensando que el hombre ya había cruzado. Le golpeó en un brazo, apenas le rozó. Pero el señor se cayó hacia atrás, frente al eje delantero de las ruedas. Le pasó por encima sin darse cuenta", asegura. Al no percatarse de lo sucedido, el conductor continuó hacia la rotonda de Cristalería, arrastrando al jubilado "unos seis metros", según el testigo. "Los vecinos y los conductores de la calle nos pusimos a gritar como locos. Fuimos corriendo hacia ellos, pero el golpe fue tremendo", apunta el testigo.

El revuelo fue inmediato. Teresa González escuchó el sonido de las bocinas desde la ventana de su vivienda, situada frente a la rotonda. "Bajé corriendo pero ya vimos que no había nada que hacer", comenta. Fuentes policiales corroboraron que el jubilado falleció en el acto por "lesiones traumáticas severas en el lado derecho del cuerpo". El levantamiento del cuerpo se produjo a las 11.45 horas, tras la llegada de los médicos forenses.

El conductor, que responde a las iniciales A. N. G., tiene 27 años, es original de Rumanía y reside en La Fresneda, según el parte policial. Las autoridades estudian la instrucción de diligencias por imprudencia grave con resultado de muerte. El funeral por el fallecido, natural de Valdés, será esta tarde en San Miguel de Trevías. Tenía esposa y dos hijos. "Llevaba toda la vida en Raíces", aseguraba ayer su vecino Enrique Vieres.